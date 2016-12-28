Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te İsmail Yüceler idaresindeki 27 L 2164 plakalı otomobil, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Yüceler ile araçtaki Yakup Yüceler, Osman Taşbilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yüceler, Oğuzeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.