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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Gaziantepte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te İsmail Yüceler idaresindeki 27 L 2164 plakalı otomobil, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Yüceler ile araçtaki Yakup Yüceler, Osman Taşbilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yüceler, Oğuzeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Etiketler: Gaziantep, trafik Kazası, 1 ölü, 5 yaralı
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