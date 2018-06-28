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Gaziantep'te terör operasyonu: 7 tutuklama

Gaziantep'te terör propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantepte terör operasyonu: 7 tutuklama

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ele Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 kişiden 7'si tutuklandı 

24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan ve terör örgütü propagandasında bulunduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 8 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Gaziantep, terör
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