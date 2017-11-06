Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen bir soruşturma kapsamında 3 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA