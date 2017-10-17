Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH adına faaliyetlerde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik av tüfeği, 52 av tüfeği kartuşu, PKK/KCK terör örgütü içerikli örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.