  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.94
    EURO 4.854
  • BIST 117110.25
    ALTIN 168.271
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 118 obje ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte tarihi eser operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye uyruklu E.A isimli kişinin Suriye'deki müzelerdeki tarihi eserleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği tespit edildi.

Şüphelinin Şahinbey ilçesindeki evine operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bronz heykel, yüzük, küpe, mumluk, kolye ucu ve sikke gibi 118 obje buldu.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: tarihi eser, operasyon, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER