  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Gaziantep'te sahte yağ ve şampuan operasyonu

Gaziantep'te sahte yağ ve şampuan operasyonu

Bir depoya operasyon düzenleyen polis, sahte marka ve logolu 20 bin 782 litre zeytin ve ayçiçek yağı ile sahte şampuan ele geçirdi.

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Gaziantepte sahte yağ ve şampuan operasyonu

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte marka ve logolu 20 bin 782 litre zeytin ve ayçiçek yağı ile sahte şampuan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir depoda marka tescilli ve logolu zeytinyağı, ayçiçek yağı ile şampuan gibi ürünlerin taklitlerinin üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 20 bin 782 litre zeytinyağı ve ayçiçek yağı ile bir miktar şampuan ele geçirdi.

Gözaltına alınan depo sahibinin başkasına ait kimliği kullandığı ve 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Etiketler: Gaziantep, yağ, şampuan
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