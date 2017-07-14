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Gaziantep'te sahte ürün operasyonu

Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte deterjan, çamaşır suyu, kireç sökücü, şampuan, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ele geçirildi.

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Gaziantepte sahte ürün operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok miktarda sahte deterjan, kireç sökücü, çamaşır suyu, şampuan ile zeytinyağı ve ayçiçek yağı ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan imalathane ve depo olarak kullanılan yerlerde marka tescilli ve logolu toz ve sıvı çamaşır deterjanı, kireç önleyici, sıvı bulaşık deterjanı, şampuan, çay, ayçiçek yağı ve zeytin yağlarının taklitlerinin üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Söz konusu adreslere baskın yapan ekipler, taklit olduğu değerlendirilen ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolu ürünlerin dolu ve doluma hazır vaziyette 5 kilo 935,5 gram toz çamaşır deterjanı, 1 kilo 95 gramlık paketlerde 10 jel çamaşır deterjanı, 1 kilo 500 gram ağırlığında 473 paket kireç önleyici, 145 bin 800 litre çamaşır suyu, 675 gram, 1 kilo 350 gram ve 4 kilogramlık şişelerde bin 569 bulaşık deterjanı, 360, 400, 600, 700 ve 750 mililitrelik paketlerde 12 bin 56 şampuan, deterjan yapımında kullanılan malzemeler, poşet ağzı yapıştırma makinesi ile sahte ürünlere ait ambalajlar, 10 bin hologram, 10 bin 800 adet çay poşeti üst etiketi, 720 boş çay kolisi, 5 ve 18 litrelik 310 adet ayçiçek yağı ve 5 litrelik 44 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 836 bin lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Etiketler: Gaziantep, sahte ürün
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