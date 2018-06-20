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Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda, 24 Haziran seçimlerini provoke etmek için eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantepte PKKya operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla kent merkezi ile Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava aracı destekli operasyonda, 24 Haziran seçimlerine yönelik örgüt adına provakatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 4 yasak yayın, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, Gaziantep, 24 Haziran, seçim
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