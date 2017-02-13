Gaziantep'te PKK operasyonu: 45 gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunan 51 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

PKK/KCK terör örgütü ve alt oluşumları adına Gaziantep'te sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/iş birlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.

Yapılan aramalarda 7 pompalı av tüfeği, çok sayıda dijital veri toplayıcı materyal ile PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.