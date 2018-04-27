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Gaziantep'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te, 1 Mayıs'ta eylem yapabileceği öne sürülen, PKK propagandası yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

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Gaziantepte PKK operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele şubesi koordinesinde, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet ve olay yeri inceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri bahane edilerek PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına provokatif faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilen, sosyal medya üzerinden terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 49 tabanca fişeği, 2 şarjör ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: PKK, operasyon, Gaziantep
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