Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulamasına devam

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç ve Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 gün daha "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye sınırındaki güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Beşkılıç ve Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu bölgede her türlü araç ve insan giriş çıkışının kontrolü gerçekleşmesi, gerektiğinde yasaklanması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik kararlar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanacak. AA