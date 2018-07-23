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Gaziantep'te mozaik sanatçıları yetişiyor

Alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin bulunduğu Gaziantep'te, mozaik sanatı yeni nesillere aktarılıyor.

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Gaziantepte mozaik sanatçıları yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin de olduğu Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan merkezde mozaik sanatı yeni nesillere öğretiliyor.

Güzel sanatlar fakültelerinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, Zeugma'nın simgesi haline gelen "Çingene Kızı" başta olmak üzere antik dönem eserleri ile cam taşlarından yapılan çağdaş mozaiklerin yapımıyla ilgili eğitimler veriliyor.

Jale Tekinalp Yücel Gaziantep Mozaikleri Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, düzenledikleri kurslara yoğun ilgi olduğunu, Zeugma Müzesi'nin bu ilgiye çok büyük katkı sağladığını belirtti.

"Mozaik bir resim yapma sanatıdır"

Müzeyi gezen ziyaretçilerin mozaik yapımını merak ettikleri için merkeze geldiklerini ifade eden Sökücü, şunları söyledi:

"'Bu mozaikler nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor, günümüze nasıl gelmiş' sorularının cevabını merak edenler burada buluşuyor. Tabii resim bilgilerinin olması gerekiyor çünkü mozaik, bir resim yapma sanatıdır. Temel bilgilere sahip öğrenciler materyalleri tanıyıp, makası, taşı, camı nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Daha sonra bir melodi gibi malzemeleri arka arkaya dizerek resmi ve bütünlüğü oluşturabiliyorlar."

Eğitimlerin yıl boyu devam ettiği merkezde, 16 yaş üstündeki bütün öğrenciler kursa kabul ediliyor, daha küçükler için de farklı merkezlerde kurslar düzenleniyor.

"Türkiye'nin birçok yerine mozaik sanatını yayacaklar"

Merkezde geleceğin tohumlarının atıldığını söyleyen Gülçin Sökücü, şunları anlattı:

"Özellikle yaz döneminde güzel sanatlar fakültelerinden öğrencilerimiz geliyor. Şu an 104 öğrencimiz var. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan, donanımlı bir merkezde mozaik eğitimi alıyorlar. Şimdi üçüncü, dördüncü sınıf olanlar var. Gün gelecek bu arkadaşlar akademisyen olacaklar. Türkiye'nin birçok yerine mozaik sanatını yayacaklar. Güzel sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: mozaik, Gaziantep, çingene kızı
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