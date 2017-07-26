Gaziantep'te minibüs devrildi: 7 yaralı

Gaziantep'te rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alan çocukları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Muhammet Ali Çetinkaya idaresindeki 27 UZ 824 plakalı minibüs, Gaziantep-Araban karayolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çetinkaya ile araçta bulunan ve özel eğitim alan Gülizar Coşkun, Nisanur Kılıç, Fatih ve Fatma Doğru ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk daha yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.