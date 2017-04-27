Gaziantep'te 'mahrem imam' operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"na yönelik 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada cep telefonları, bilgisayar, flaş bellek ve yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında bulunduğu, 35'inin ise daha önceki operasyonlarda tutuklandıkları belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 41 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlarından işlem başlatıldı. AA