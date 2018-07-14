Gaziantep'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep - Adıyaman karayolunun Araban ilçesi Gümüşpınar kırsal mahallesi yol ayrımında yaşandı.

Araban’dan Adıyaman Besni'de istikametine gitmekte olan kamyonet, Gümüşpınar kırsal Mahallesinden Araban ilçe merkezine doğru gitmekte olan İbrahim Aslan yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada mezarlığın duvarına çarparak deviren hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle can pazarı yaşandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA