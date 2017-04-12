  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 3.9
  • BIST 91183.37
    ALTIN 150.631
Buradasınız : » » Gaziantep'te kaçakçılık ve rüşvet operasyonu

Gaziantep'te kaçakçılık ve rüşvet operasyonu

Göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte kaçakçılık ve rüşvet operasyonu

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karkamış İlçe Sınır Kapısı'nda her türlü yolsuzluk faaliyetinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, sınır kapısından yasa dışı yollarla yurda ve Suriye'ye insan geçirdikleri, karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen şüpheliler, 3 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 25 bin 500 dolar, 14 bin 700 lira ve 7 bin 500 Suriye poundu ele geçirildi.

Rüşvet almak ve göçmen kaçakçılığı yapmak suçlarından adli mercilere sevk edilen 2'si gümrük personeli 3 kamu görevlisi ile 4 Suriye uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.

Etiketler: Gaziantep, kaçakçılık, rüşvet operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER