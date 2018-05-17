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Gaziantep’te iki tır çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep’te iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Gaziantep Adana karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Ali Kaygın yönetimindeki 46 ZA 939 plakalı tır, karşı yönden gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki kum yüklü 27 E 9678 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Çetinkaya Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Kaygın ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Olay yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, farklı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu yoğun duman çıktığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştukları görülüyor.

Kaynak: AA

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