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Gaziantep'te İHA destekli terör operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'te PKK/KCK/YPG terör örgütüne düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

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Gaziantepte İHA destekli terör operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde İHA destekli operasyon gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri bahane edilerek PKK/KCK/YPG terör örgütü adına provokatif faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilen, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, 4 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA


 

Etiketler: operasyon, iha, Gaziantep
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