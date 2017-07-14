  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, İslahiye ilçesindeki Karapınar Gölü'nde serinlemeye çalıştı.

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Gaziantepte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek değerlere ulaşan sıcak hava, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor.

Meteoroloji bölge müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentlerden Gaziantep'te hava sıcaklıkları 41 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 30 civarında seyrettiği kentte, hissedilen hava sıcaklığının da 2-3 derece kadar daha arttığı bildirildi.

Sıcak havanın etkisiyle Gaziantep'teki birçok işlek durumdaki cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalması dikkati çekti.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyen çoğu vatandaş ise İslahiye ilçesindeki Karapınar Gölü ve çevresindeki su kaynaklarının kenarında dinlendi. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaşın suya girerek serinlemeye çalıştığı kentte, park ve gölge alanlar da tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

Karapınar Gölünde serinlemeye çalışan vatandaşlardan Mehmet Akdemir, sıcak havadan bunalınca ağaç gölgeleriyle sulak alanlara gitmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Bu mekanlarda hava sıcaklığının biraz daha az olduğunu anlatan Akdemir, "Burada vakit geçiriyoruz. Zaman zaman çocuklarla suya giriyoruz. Eğlenceli bir şekilde havaların serinlemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Gaziantep, hava sıcaklığı
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