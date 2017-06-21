  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Gaziantep'te fırtına faciaya yol açtı

Nizip ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazı araçlarda hasar oluştu.

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Gaziantepte fırtına faciaya yol açtı

Gaziantep Nizip ilçesinde etkili olan fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına neden oldu.

İlçe merkezinde öğleden sonra yağmurla başlayan ve zamanla etkisini artıran fırtına nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'ndaki 2 apartmanın çatısı uçtu.

Çevrede park halindeki araçların üzerine düşen parçalar hasara yol açtı.

Bulvarda trafiğin aksamasına neden olan parçalar, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından bulvar yeniden araç trafiğine açıldı.

Etiketler: Gaziantep, Fırtına
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