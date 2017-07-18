Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan kişi ve bunlara ait 5 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, FETÖ/PDY içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen, tablo şeklinde Kıtmir duası, lale figürü ile birer dolarlık 11 banknot, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.