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Buradasınız : » » Gaziantep'te FETÖ'nün 'Alevi polisler' sorumlusuna hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün 'Alevi polisler' sorumlusuna hapis

Gaziantep'te FETÖ'den yargılanan eski öğretmene "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Gaziantepte FETÖnün Alevi polisler sorumlusuna hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Zülfikar Kurt ile avukatı katıldı.

Kurt, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın "Alevi misin?" sorusuna sanık ''hayır'' yanıtını verdi.

Bunun üzerine Başkan Kumhak, "Alevi derneğine neden gittin? Hakkında Alevi polislerden sorumlu olduğun iddia ediliyor. Ne diyeceksin?" diye sordu.

Sanık Kurt, "Sosyal paylaşım sitelerinde Alevi paylaşımları ilgimi çekmişti o yüzden gittim. Polislerden sorumlu olduğum iddiaları doğru değildir" dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın ByLock kullandığını ve hakkında Alevi polislerden sorumlu olduğu yönünde tanık beyanları bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, Gaziantep, FETÖ operasyonu, fetö
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