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Buradasınız : » » Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında iş adamı Y.Ö ile KHP ile kapatılan bir derneğin yöneticisi S.D, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Gaziantepte FETÖden 2 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Y.Ö ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi S.D sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Şahıslar cezaevine gönderilirken gaygubet evlerinde yakalanan ve ByLock kullandığı tespit edilen hamile bir bayanın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: tutuklama, operasyon, Gaziantep, fetö
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