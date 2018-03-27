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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alına 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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Gaziantepte FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakfın yöneticisi 10 şüpheli ile örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 13 şüpheliye operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 23'ü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bylock kullandıkları tespit edilen 14 zanlı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 9 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, operasyon, Gaziantep, fetö
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