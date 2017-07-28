Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bakliyat ve yağ üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçilerinin ilk etapta kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıkları yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye aracı sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle zorlandıkları gözleniyor. Çalışmalarda belediyelere ait su tankerleri de kullanılıyor.

Bu arada fabrikadan yükselen yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görülebiliyor.