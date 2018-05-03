  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Gaziantep'te eski cumhuriyet savcısına FETÖ'den hapis

Gaziantep'te eski cumhuriyet savcısına FETÖ'den hapis

Gaziantep'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski cumhuriyet savcısına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Gaziantepte eski cumhuriyet savcısına FETÖden hapis

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İlyas Çolaklar ile avukatları katıldı.

Son savunması için söz alan sanık Çolaklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. 

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık hakkında çok sayıda FETÖ üyesi olduğunu söyleyen tanık beyanları olduğunu belirterek, söz hakkı verdi.

Sanık Çolaklar, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Cihat Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmak adına faaliyetlerde bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ davası, mahkeme, hapis
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