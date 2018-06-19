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Gaziantep'te düzenlenen CHP mitinginde TRT Haber ekibine saldırı

Gaziantep'te CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin mitinginden dağılan bir grup TRT Haber ekibine saldırdı.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Gaziantep'te miting düzenledi.

TRT Haber ekibi de meydanlarda hedef gösterilmesine ve tüm risklere rağmen Cumhurbaşkanı Adayı İnce'yi takip etmek için Gaziantep'teydi.

Mitingi takip eden TRT Haber ekibi, CHP bayrakları taşıyan bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Bir grup partili, TRT ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Grup, ekibi taşıyan aracın ön camını ellerindeki bayraklarla kapatarak araca vurdu.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce mitinglerinde TRT'yi hedef almış ve İzmir Menderes'teki mitingi izleyen TRT ekibine daha önce de saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: trt haber, TRT, Gaziantep, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
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