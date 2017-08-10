  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Gaziantep'te duvarının altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Gaziantep'te çöken istinat duvarının enkazında kalan Suriye uyruklu 3 işçi kurtarıldı.

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Gaziantepte duvarının altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Gaziantep'te çöken istinat duvarının enkazında kalan Suriye uyruklu 3 işçi kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kolejin bahçesinde inşaatı süren istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan Suriye uyruklu İbrahim Elali, Zekeriya Ubent ve bir işçi, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Ubent'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: Gaziantep, çöken istinat duvarı, işçi kurtarma
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