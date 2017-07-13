Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 Temmuz'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın kentte olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

15 Temmuz darbe girişinin yıl dönümü etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları bilgisine ulaşan ekipler, sahte kimliklerle kentte bulunan şahısların adreslerine insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında kurusıkı tabanca, dürbün, sahte plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.