Gaziantep'te çatışma: 1 yaralı

Gaziantep'te gözaltına alınmak istenen zanlı, polisle girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Binevler Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan ve hakkında "adam yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak ve gasp" suçlarından yakalama kararı bulunan zanlı, polisin ''teslim ol'' çağrısına karşı pompalı tüfekle ateş açtı.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ve evin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğe kapatan ekipler, evi ablukaya aldı.

Özel Harekat ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, zanlı yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı zanlı 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan aramada 3 pompalı tüfek ile çok miktarda fişek ele geçirildi.

Valilik açıklaması

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada ise 9 ayrı adi suçtan aranan Z.D.K'nin ikametine özel harekat polisi destekli, "terör suçları ile bağlantısı bulunmayan" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, şüphelinin polise silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada şüpheli şahsın ikametinde 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan görevlilerimizde herhangi bir yaralanma mevcut olmayıp, şüpheli şahıs görevlilerimizce yaralı olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verildi. AA