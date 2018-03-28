Gaziantep’te bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla, il merkezinde PKK/KCK terör örgütünün silahlı şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (YPS), Suriye yapılanması YPG/PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulanan örgüt mensuplarına operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, örgütün YPS yapılanması içerisinde silahlı/bombalı saldırı, suikast ve sabotaj eylemleri yapma, örgüte eleman temini ve örgütsel yapıyı yeniden kurma gibi konularda ideolojik eğitim aldığı, bu doğrultuda eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla illegal yollarla şehre geldiği tespit edilen 1 örgüt mensubuyla örgüt adına faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, YPS’li örgüt mensubu M.H.Ö. adlı şüpheli yakalanmamak için bir evin çatısına çıkarak kendini çatıdan atmak istedi. İntihar girişiminde bulunan zanlı yaralı olarak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve daha sonra adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA