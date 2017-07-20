Gaziantep'te bir evde iki el bombası ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada iki el bombası ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi 69025'inci Sokak'ta Hasan Ö'ye ait bir evde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.

Yaklaşık bir hafta süren fiziki ve teknik takibin ardından, söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada şifoniyerin içine gizlenmiş iki el bombası bulundu. El bombaları, uzmanlar tarafından kontrollü şekilde bulundukları yerden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Hasan Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.