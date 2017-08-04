Gaziantep'te bir binanın istinat duvarı çöktü

Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın istinat duvarının çökmesi nedeniyle yakınındaki binada yaşayanlar tahliye edildi.
Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta iş makinesiyle temel kazısı yapıldığı sırada, bu binanın üst tarafında bulunan inşaatın 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.
Duvardan düşen molozlar inşaatın aşağısında bulunan 4 katlı binaya zarar verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Zarar gören binada yaşayanlar tahliye edildi.