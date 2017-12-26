Gaziantep'te 70 asker gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te, 106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.
Kaymakam Ramazan Yıldırım, hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.
Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA