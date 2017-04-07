  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.723
    EURO 3.962
  • BIST 88588.42
    ALTIN 151.332
Buradasınız : » » Gaziantep'te 200 polisle şafak operasyonu

Gaziantep'te 200 polisle şafak operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte 200 polisle şafak operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, kent merkezinde 12 adrese Özel Harekat timlerinin de desteğiyle operasyon yaptı.

Ekipler, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonda söz konusu binaların kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Şafak vaktinde gerçekleştirilen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğünden yaklaşık 200 polis katıldı.

Aramalarda, Karşıyaka Mahallesi'nde bir evin çatısında ekilen Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Şafak operasyonu, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER