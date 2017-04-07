Gaziantep'te 200 polisle şafak operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, kent merkezinde 12 adrese Özel Harekat timlerinin de desteğiyle operasyon yaptı.

Ekipler, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonda söz konusu binaların kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Şafak vaktinde gerçekleştirilen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğünden yaklaşık 200 polis katıldı.

Aramalarda, Karşıyaka Mahallesi'nde bir evin çatısında ekilen Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.