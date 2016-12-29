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Gaziantep'te 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Gaziantep'te 5 Ocak 2017'den itibaren bazı bölgelerin 15 gün süreyle ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildiği bildirildi.

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Gaziantepte 15 gün süreyle &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgede barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşların zarar görmemeleri için bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından özel güvenlik bölgelerine girmelerinin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası" arasında kalan bölgede, 5 Ocak 2017 saat 00.00'dan başlayarak, 19 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar (15) gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmiştir. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır." AA

Etiketler: Gaziantep, özel güvenlik bölgesi uygulaması
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