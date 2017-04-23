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Gaziantepsporlu oyuncu evinde ölü bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.

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Gaziantepsporlu oyuncu evinde ölü bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bugün Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi.

Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Etiketler: Gaziantepspor, intihar, ölüm, rajtoral, SPor Toto Süper Lig
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