Gaziantepli kahraman asker belediyede çalışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesi Ankara Merkez Orduevi'ne gelen darbeci askerlerle çatışan er Müslüm Uzun'u yakın çalışma arkadaşları arasına aldığını söyledi.

Terhisinin ardından memleketi Gaziantep'te taksicilik yapan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle nasıl çatıştığını anlatan Uzun, nöbet tuttuğu yeri ve içeridekileri namusu gibi koruduğunu ifade ederek, "O gece vatanım, milletim için, şehit olmak için, Allah yolunda gitmek için savaşırım düşüncesiyle hareket ettim. Vatan için elimden geleni yaptım diye düşünüyorum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Uzun'un hem uzman çavuşu kurtardığını hem de eski Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'nin kaçırılmasını önlediğini belirterek, "O geceye ilişkin bütün gerçekler ortaya çıkmış olsa Müslüm gibi çok ciddi cesaret gösteren kahramanlar var. Yoksa millet mahvolmuştu. Allah, kendilerinden razı olsun. Yüce Mevlam, kendisini ailesine, vatana, millete bağışladı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u "kontrollü darbe, tiyatro" diye tanımladığını anımsatan Şahin, şunları belirtti:

"Müslüm kardeşimin anlattıklarını dinlediğim zaman hakikaten ne kadar üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Müslüm gibi kardeşlerimiz olmasaydı, 248 şehidimiz şehadet şerbetini içmemiş olsaydı, hain darbe girişimi gerçekleşmiş olacaktı ve belki de birçoğumuz bugün hayatta olmayacaktık. O yüzden hem bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, hem bütün gazilerimize yeniden şükranlarımı belirtiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na da Allah için bir Müslüm'ü dinle, nasıl kontrollü darbe yapılmış tekrar vicdanına ve aklına bir daha sor diye de yeniden belirtmek istiyorum."

Müslüm Uzun'u Büyükşehir Belediyesinde yakın çalışma ekibine dahil ettiğini vurgulayan Şahin, "Böyle cesaret sahibi, böyle kahramanlık gösteren kardeşimizle birlikte çalışmaktan da bünyemize böyle bir kardeşimizi katmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum." diye konuştu.