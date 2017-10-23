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Gaziantep ve Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te durdurulan 2 otomobilde, 23 kilo 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Eskişehir'de ise düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

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Gaziantep ve Eskişehirde uyuşturucu operasyonu

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazintep-Şanlıufra otoyolu doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturarak iki şüpheli aracı takibe aldı.

Kontrol noktasına gelen şüpheli araçlar, narkotik dedektör köpeği Badi'nin katıldığı aramada, otomobillerde 23 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla sürücüler K.A. ve M.K. gözaltına alındı, Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, ''Uyuşturucu ticareti ve nakli yapmak'' suçundan tutuklandı.

Eskişehir

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ekim'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Özel Harekat polislerinin desteğiyle 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na getirildi. Bir şüpheli ise sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda 3 bin 337 uyuşturucu hap, 1 kilo 700 gram esrar, 330 gram "skunk", 18 gram metamfetamin, 14 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, uyuşturucu yapımında kullanılan amonyak, 2 telsiz, 1 ruhsatsız av tüfeği, 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pala ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Gaziantep, eskişehir
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