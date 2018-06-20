Gaziantep şehir hastanesine 2020'de kavuşacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kamu-özel işbirliğiyle temeli geçen yıl nisan ayında atılan Gaziantep Şehir Hastanesi kompleksi şu bölümlerden oluşacak:

-636 yataklı genel,

-498 yataklı kadın doğum ve çocuk,

-205 yataklı kardiyovasküler cerrahi,

-174 yataklı onkoloji,

-150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon,

-100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 112 yataklı psikiyatri.

Hasta mahremiyeti ön planda

Yaklaşık 638 bin metrekare kapalı alana sahip olacak komplekste, hasta mahremiyetinin ön planda tutulduğu, yüksek konfora sahip, içinde tuvalet ve banyosu bulunan 826 tek kişilik, 363 çift kişilik oda bulunacak.

Ayrıca hastanede 62 ameliyathane, 277 yataklı yoğun bakım ünitesi, 30 yataklı diyaliz merkezi, 501 poliklinik yer alacak ve 4 bin 245 araçlık otopark yapılacak.

Hastane istihdama da katkı sağlayacak

Kentte istihdama da ciddi katkı sağlayacak Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatında 1500 kişi çalışıyor. Bu sayının ilerleyen dönemde 4 bin 500'e kadar çıkması hedefleniyor.

Kaba inşaatı yüzde 80 tamamlanan hastane, modern ve yüksek teknik standartlarda binalara sahip olacak.

Hastanenin 2020 yılında tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

"Hastane bölgeye hitap edecek"

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İhsan Gürler, 1875 yataklı kompleksin, farklı branşlardaki hastanelerden oluşacağını belirtti.

Hastanenin bölgeye hitap edeceğini anlatan Gürler, şu bilgileri verdi:

"En yakınımızdaki 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi'nden daha büyük olacak. Şu anda kentimizde bulunmayan kemik iliği tranplantasyonu ünitesine de sahip olacak. Onkoloji hastanemiz var ama buradaki daha yüksek kapasiteli olarak devreye girecek. Hastalarımız her türlü tetkiklerini ve tedavilerini burada yaptırıp çıkacaklar. Herhangi bir yere sevk olmayacak, böylece hasta mağduriyetlerinin de önüne geçilecek. Gaziantep'te, özellikle son yıllarda Suriyelilerle birlikte artan yüke cevap verebilmemiz için böyle bir hastaneye ihtiyaç duyuluyordu."

"Sağlık kulvar değiştiriyor"

Dr. Abdullah İhsan Gürler, komplekste 100 yataklı yüksek güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nin de bulunacağını belirterek, bölgede şu an suç işleyen psikiyatri hastalarının güvenle tutulabilecekleri, tedavi edilebilecekleri bir yer olmadığını söyledi.

Hastanenin, bölgeye hitap etmesinin önemini vurgulayan Gürler, "Şu anda bazı hastanelerimiz tetkik ve tedavi açısından yeterli değil ama burası öyle olmayacak. Kişi gelecek her türlü ihtiyacı, tedavisi burada karşılanıp gidecek. Sağlık kulvar değiştiriyor diyebiliriz, gir, tedavi ol ve çık' şeklinde yorumlanabilir" dedi.

Kaynak: AA