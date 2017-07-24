Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı davası devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 60'ı tutuklu 110 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Adem Yumuşak, terör örgütü üyesi olmadığını ve askerlik hizmeti dışında Gaziantep'ten başka bir kente gitmediğini belirterek, gizli tanığın kendisine iftira attığını öne sürdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Hüseyin Pekşen, sanığa iftira atabilecek bir düşmanı olup olmadığını sordu ancak olumsuz yanıt aldı.

Tutuklu sanık Ahmet Çapkın da atılı suçlamayı kabul etmeyerek, mühimmat ile "canlı bomba" yeleklerinin ele geçirildiği depoyla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Başkan Pekşen, sanığın kardeşlerinin de terör örgütü iddialarıyla yargılanmasının "tesadüf mü?" olup olmadığını sordu. Sanık Çapkın, ailesine iftira atıldığını söyledi.

Tutuklu sanık Ahmet Zeytinci, barbarca işlenen cinayetle bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Başkan Pekşen, telefon görüşme kayıtlarında Zeytinci'nin maç saatini "9.10" şeklinde söylediğini ve patlama anıyla aynı olduğunu belirtmesi üzerine sanık, saatlerin aynı olmasının "büyük bir tevafuk" olduğunu iddia etti.

Pekşen, terör örgü üyelerinin birbirleriyle telefonda özellikle anlamsız şekilde konuştuklarını vurgulayarak, "Bu TAPE kayıtlarında da hep anlamsız konuşmalar var. Neden böyle?" diye sordu.

Sanık Zeytinci, "Türkçemizin kötülüğünden." yanıtını verdi.

Zeytinci, dernekte ele geçirilen terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kitapların kendisine ait olmadığını, derneğe gelenlerin getirdiğini ifade etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.