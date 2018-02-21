Gazi ve şehit yakınları için 'Termal Kent' kuruluyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişimine engel olmak için gösterdiği çabayla sembol haline gelen Kahramankazan'da, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanması amacıyla "Termal Kent" kurulacak.

Kahramankazan Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin iş birliğiyle uluslararası standartlarda hizmet verecek termal sağlık ve kongre kümelenmesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Kahramankazan'ın Soğulcak bölgesinden çıkarılan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynaklarının kullanılacağı Termal Kent'te tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak. Termal Kent'ten gaziler ile şehit ve gazi yakınları yararlanacak, vatandaşlar da tesisten hizmet alabilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, gaziler başta olmak üzere, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra yaşlıların bakım ve rehabilitasyonlarının yapılabileceği merkezlerin oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda oluşturulacak merkezlerden birinin Kahramankazan'da oluşturulacağını ifade eden Prof. Dr. Erdöl, birçok yerde termal merkezin bulunduğunu ancak kurulacak yerin bir merkezden ziyade "kent" konseptinde olacağını aktardı. Erdöl, "Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülen proje için biz de üniversite olarak teknik ve bilimsel destek vereceğiz." dedi.

Erdöl, söz konusu Termal Kent'te, tıbbi uygulamaların yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, termal havuzların, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği yerlerin de bulunacağını söyledi. Tesiste akupunktur, çamur ve sülükle tedavi yöntemlerinin de kullanılacağını dile getiren Erdöl, "Özellikle gazilerimizin uzun süre kalabilmesini arzu ediyoruz. Fiziksel tedavinin yanı sıra oluşturulacak sebze seralarıyla da gazilerimizin tedavi oldukları süre içinde bir hobilerinin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Erdöl, tesiste yatarak tedavinin yanı sıra günübirlik tedavilerin de uygulanacağını kaydetti.

Uluslararası standartlarda hizmet verilecek

İlçe merkezinde çalışmaları devam eden Ova Çayı Rekreasyon Alanı yakınında kurulması planlanan Termal Kent'te, uluslararası standartlarda hizmet verilecek.

Tesiste ayrıca kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları da yer alacak.

Kaynak: AA