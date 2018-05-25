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Gazi tanıtım kartları yenileniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz sonrası basılan gazi kartlarıyla ilgili yaşanan karışıklığa son verdiklerini açıkladı.

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Gazi tanıtım kartları yenileniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gazi ve gazi yakınlarını Ankara'da iftarda ağırladı.

15 Temmuz sonrası gazi unvanları tartışmalara neden olmuştu. Gaziler terör gazisi ve 15 temmuz gazisi olarak ayrılıyordu.

Bakan Sayan Kaya, bu farklılığa son verdiklerini açıkladı.

"Gazilerimizin kartlarını tek bir şekle kavuşturduk. Hepinizin kartları basılıyor, en kısa zamanda kartlarınızı sizlere teslim etmiş olacağız. Artık bütün gazilerimizin kartında gazi, gazi yakını şeklinde ayrı ayrı ibareler olacak. İnşallah şehitlerimizin yakınlarının kartlarında da şehit yakını ibaresi yer alacak."

Gazi kartlarında gazi, gazi yakını, şehit yakını gibi ibarelerin yol açtığı karışıklığa son vermek için şehit yakını kartı ayrı basılacak. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya, gazi kartları, 15 Temmuz gazileri
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