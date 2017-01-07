Gazeteci yazar Refik Erduran vefat etti

Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Köşe Yazarı" ödülünü aldı.

Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı.

Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe'nin Şarkıları'nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları kaleme aldı.

UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi'nin başkanlığını yürüten Erduran, 1989'da Dünya Kongresi'nde Uluslararası Yazarlar Komitesi Başkanlığı'na seçildi.

Dört evlilik yapan Erduran 4 çocuk sahibiydi.

Kültür Bakanı Avcı başsağlığı mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gazeteci yazar Refik Erduran'ın her zaman sevgi ve saygıyla anılacağını bildirdi.

Avcı, Erduran'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi Başkanı, tiyatronun ve basının çok yönlü kalemi Refik Erduran'ın, oyunları, romanları, senaryoları, köşe yazıları, yayıncılığı ve özellikle tiyatroya kazandırdıklarıyla her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını ifade etti.

Avcı, Erduran'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat ve basın camiasına başsağlığı diledi.