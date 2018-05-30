Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damada 37 yıl hapis

İstanbul Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Cemil Karanfil'in yargılandığı dava Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Müdahil avukatı Selçuk Kar, sanık yönünden tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olmadığını, eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini, maktule karşı eylemi sebebiyle tasarlayarak öldürme suçundan, müştekiye karşı eylemi sebebiyle ise tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Zeynel Yüksel, sanığın maktule yönelik eylemi sebebiyle tasarlama halinin söz konusu olmadığını, olayın aniden gelişen bir olay olduğunu ileri sürdü.

Sanık Cemil Karanfil, son sözlerinde, "Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktur." dedi.

Dosyayı karar bağlayan mahkeme heyeti, Cemil Karanfil'e maktul Kadir Demirel'i öldürmekten müebbet hapis cezası verdi.

Sanık ile eşi arasında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunduğu, bu konuda maktulle de görüştükleri, maktulün bu konuları konuşmak için evlerine geldiğini, konuşma sırasında söz konusu eylemin gerçekleştiği anlaşıldığından, bu gelişme içerisinde olup bitenler yönünden sanık lehine maktulden kaynaklanan haksız bir hareket olarak kabul edilip haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durumun söz konusu olmadığını belirten heyet, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eşi olan müşteki Esma Karanfil'e karşı bıçak ile ağır şekilde hayati bölgelerinden vurarak yaraladığı eyleminin, öldürme kastı taşıdığı kanaatine varan heyet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Sanığın eylemini olay yerine gelen tanıkların bulunması ve olayın gelişimi itibariyle tamamlayamadığı, bu haliyle eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 15 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA