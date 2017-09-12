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Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadına tutuklama

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.

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Gazeteci Demirelin katil zanlısı damadına tutuklama

Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı gerekçesiyle aranırken İzmir'de yakalanan Cemil Yavuz Karanfil, tutuklandı.

İzmir'de Güven Timleri tarafından yakalanıp İstanbul'a getirildikten sonra adliyeye sevk edilen Karanfil, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Karanfil'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Karanfil'in "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Karanfil'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olay

İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybetmiş, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Etiketler: başakşehir, Yeni Akit, kadir demirel
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