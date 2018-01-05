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Gazeteci Aydın Boysan yaşamını yitirdi

Mimar-gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti.

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Gazeteci Aydın Boysan yaşamını yitirdi

Aydın Boysan, organ yetmezliği nedeniyle İstanbul Ulus'taki evinde yaşamını yitirdi.

Aydın Boysan kimdir?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi. Boysan, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, oda bünyesinde yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler de veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.

Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde de köşe yazıları yazdı.

Kaynak: AA

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