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Buradasınız : » » "Gaybubet evi" operasyonunda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Kaya Ankara'ya gönderildi

"Gaybubet evi" operasyonunda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Kaya Ankara'ya gönderildi

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya, Ankara'ya gönderildi

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&quot;Gaybubet evi&quot; operasyonunda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Kaya Ankaraya gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

Kaya, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Bu arada, operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri" belirlenmiş, Çanakkale'de 13 ve İzmir'de bir eve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda firari durumdaki eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu farklı meslek gruplarından 21 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, ankara
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