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Gaspçılara direnen Suriyeli genç yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 kişiye direnen Suriyeli, tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

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Gaspçılara direnen Suriyeli genç yaralandı

Yeşilbağlar Mahallesi'nde yürüyen Suriyeli Mehmet Hamud'un (27) yolu, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından kesildi.

Hamud'un cebindeki para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan zanlılar, bu sırada direnç gösteren Suriyeliyi bacağına tabancayla ateş ederek yaraladı.

Zanlılar, Hamud'un para ve cep telefonunu alarak kaçtı. Yaralanan Hamud, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve civarında inceleme yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.

Etiketler: suriyeli genç, gasp, yaralanma, silahlı gasp, Adana
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