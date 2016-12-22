Gaspçılara direnen Suriyeli genç yaralandı

Yeşilbağlar Mahallesi'nde yürüyen Suriyeli Mehmet Hamud'un (27) yolu, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından kesildi.

Hamud'un cebindeki para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan zanlılar, bu sırada direnç gösteren Suriyeliyi bacağına tabancayla ateş ederek yaraladı.

Zanlılar, Hamud'un para ve cep telefonunu alarak kaçtı. Yaralanan Hamud, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve civarında inceleme yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.