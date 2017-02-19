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Gasp ettiği araçla restorana girdi: 11 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aracın restorana girmesi sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. Araç sürücünün aracı gasp ettiği ve araç sahibini silahla yaraladığı öğrenildi.

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Gasp ettiği araçla restorana girdi: 11 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okan A. idaresindeki 16 P 5828 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Okan A. ile 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca 25 suçtan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Okan A'nın kazadan önce, hafif ticari aracın sahibi Yusuf Ay'ın (45) Alemdar Mahallesi'nde önünü kestiği, tabancayla Ay'a ateş edip yaraladıktan sonra ticari aracı gasp ettiği öğrenildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri, Okan A'yı, dün Osmangazi ilçesinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunan erkek cesedi olayının faili olarak değerlendiriyor.

Hastaneye kaldırılan Okan A'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. AA

Etiketler: bursa, araç restorana girdi, AFAD
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